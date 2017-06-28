Головкин: Каков мой план на бой? У Санчеса есть новые идеи, плюс я знаю «Канело» довольно давно
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью Sports Illustrated рассказал о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1 34 КО), который состоится 16 сентября в
Лас-Вегасе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Бой с «Канело» — это определенно мой самый тяжелый бой в карьере. Настоящий вызов. Это новая история противостояния с «Канело». Мне нужен был следующий шаг и это как раз бой с «Канело».
Каков мой план на бой? У моего тренера Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. К тому же я знаю «Канело» довольно давно. Шесть лет назад мы вместе тренировались и спарринговали в Big Bear. Он знает меня, а я его. Я верю, что это будет самый большой бой в боксе и настоящий подарок для всех фанатов, — сказал Головкин.
Поединок с «Канело» состоится 16 сентября на арене
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter