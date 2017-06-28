Головкин: Каков мой план на бой? У Санчеса есть новые идеи, плюс я знаю «Канело» довольно давно

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«Бой с «Канело» — это определенно мой самый тяжелый бой в карьере. Настоящий вызов. Это новая история противостояния с «Канело». Мне нужен был следующий шаг и это как раз бой с «Канело».

Каков мой план на бой? У моего тренера Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. К тому же я знаю «Канело» довольно давно. Шесть лет назад мы вместе тренировались и спарринговали в Big Bear. Он знает меня, а я его. Я верю, что это будет самый большой бой в боксе и настоящий подарок для всех фанатов, — сказал Головкин.