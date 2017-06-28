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https://sport.mail.ru/news/boxing/30211718/
28 июня 2017, 8:21 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Бокс нуждался в моем поединке с Альваресом

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) в интервью Fightnews.com отметил важность его боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) для всего бокса и заверил болельщиков, что им понравится увиденное.

GGG также заверил болельщиков что им понравится увиденное 16 сентября. Увеличить
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«Это очень мощное событие для нашего спорта. Все знают, что “Канело” большой боец. Он особенный парень и национальный герой для Мексики. Бокс нуждался в таком поединке, и я был несказанно рад, когда мы заключили сделку. Это будет настоящий мексиканский стиль», — заявил Головкин.

Сам бой GGG против «Канело» состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.

Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны «Канело» и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.

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