Головкин: Бокс нуждался в моем поединке с Альваресом

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«Это очень мощное событие для нашего спорта. Все знают, что “Канело” большой боец. Он особенный парень и национальный герой для Мексики. Бокс нуждался в таком поединке, и я был несказанно рад, когда мы заключили сделку. Это будет настоящий мексиканский стиль», — заявил Головкин.

Сам бой GGG против «Канело» состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США по системе платных трансляций. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.

Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны «Канело» и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.