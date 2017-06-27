Испугается ли Головкин фанатов «Канело»?
Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен рассказал об аудитории, которая, по его мнению, будет на «T-Mobile Arena» в
Лас-Вегасе 16 сентября во время боя Геннадий Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на BoxNation.
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Ранее, отвечая на вопрос о возможном превосходстве фанатов Альвареса на арене, Головкин сказал, что не особо переживает по этому поводу.
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