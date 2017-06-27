Испугается ли Головкин фанатов «Канело»?

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— GGG не испытывает страха перед путешествием на мексиканский праздничный уик-энд в Лас-Вегас, где 90% толпы будут поддерживать «Канело», — сказал Уоррен.



Ранее, отвечая на вопрос о возможном превосходстве фанатов Альвареса на арене, Головкин сказал, что не особо переживает по этому поводу.