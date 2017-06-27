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https://sport.mail.ru/news/boxing/30210438/
27 июня 2017, 23:04 | Бокс | Sports.kz

Испугается ли Головкин фанатов «Канело»?

Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен рассказал об аудитории, которая, по его мнению, будет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе 16 сентября во время боя Геннадий Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на BoxNation.

Промоутер Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Уоррен</span> рассказал об аудитории которая по его мнению будет на T-Mobile Arena в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> 16 сентября во время боя Геннадий <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на BoxNation. Увеличить
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 — GGG не испытывает страха перед путешествием на мексиканский праздничный уик-энд в Лас-Вегас, где 90% толпы будут поддерживать «Канело», — сказал Уоррен.

Ранее, отвечая на вопрос о возможном превосходстве фанатов Альвареса на арене, Головкин сказал, что не особо переживает по этому поводу.

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) и сравнил его с поединком Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.
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