Казахстанский нокаутер назвал возможного соперника на следующий бой

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Ожидается, что им станет американец Кент Холланд (4−0−1, 2 КО). 30-летний полутяж дебютировал на профи-ринге в 2014 году. Три из пяти его соперников были дебютантами, а два других имели статистику 0−3 и 5−13−2.



Бой Ахмедов — Холланд должен состояться 30 июня в Миннеаполисе (штат Миннесота). На кону будет стоять титул чемпиона Северной Америки по версии WBC в полутяжелом весе.