Казахстанский нокаутер назвал возможного соперника на следующий бой
Казахстанский боксер Али Ахмедов (6−0, 4 КО) сообщил Sports.kz имя своего потенциального оппонента на следующий поединок.
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Ожидается, что им станет американец Кент Холланд (4−0−1, 2 КО). 30-летний полутяж дебютировал на
Бой Ахмедов — Холланд должен состояться 30 июня в Миннеаполисе (штат Миннесота). На кону будет стоять титул чемпиона Северной Америки по версии WBC в полутяжелом весе.
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