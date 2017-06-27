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https://sport.mail.ru/news/boxing/30210017/
27 июня 2017, 21:26 | Бокс | Чемпионат.com

Уорд: Третий бой с Ковалёвым? Ещё одно поражение сильно испортит ему статистику

Чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд рассказал о дальнейших планах, дав понять, что не заинтересован в третьем поединке с Сергеем Ковалёвым.

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© AP 2017

«Я беру тайм-аут, чтобы определиться со своим дальнейшим будущим. Завершение карьеры? Не исключаю ничего. Что касается боя с чемпионом по версии WBC Стивенсоном, он никогда всерьёз не намеревался встретиться с Ковалёвым, складывается ощущение, что он предпочитает оставаться у себя в Канаде и биться с менее опасными соперниками.

Если говорить о противостоянии с Ковалёвым, мне кажется, что я всем всё доказал и не уверен, что третий поединок вызовет интерес. Тем более это не лучший вариант для Сергея, ещё одно поражение сильно испортит ему статистику, — приводит слова Уорда BoxingScene.
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