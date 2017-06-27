Уорд: Третий бой с Ковалёвым? Ещё одно поражение сильно испортит ему статистику
Чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд рассказал о дальнейших планах, дав понять, что не заинтересован в третьем поединке с Сергеем Ковалёвым.
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Если говорить о противостоянии с Ковалёвым, мне кажется, что я всем всё доказал и не уверен, что третий поединок вызовет интерес. Тем более это не лучший вариант для Сергея, ещё одно поражение сильно испортит ему статистику, — приводит слова Уорда BoxingScene.
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