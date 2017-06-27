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https://sport.mail.ru/news/boxing/30209131/
27 июня 2017, 19:34 | Бокс | Vesti.kz

Пакьяо: Поединок Мейвезер — МакГрегор будет скучным. Настоящий бой — это Альварес против Головкина

Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО) отметил, что у звезды UFC Конора МакГрегора нет ни единого шанса победить Флойда Мейвезера-младшего. При этом боксер считает, что этот бой будет скучным, и лучше посмотреть противостояние Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

«Настоящий бой и самый лучший бой — это Альварес против Головкина. Лучший против лучшего. Это тот бой, который я с удовольствием буду смотреть.

А вот у МакГрегора нет шансов в его поединке с Мейвезером. Думаю, что этот бой будет очень скучным. У Конора нет никаких возможностей нокаутировать Флойда. Я не представляю, как он сможет нанести акцентированный удар. У него для этого сильно мало опыта", — цитирует Пакьяо xsport.ua.

Напомним, Пакьяо 2 июля предстоит провести защиту титула WBO во полусреднем весе против Джеффа Хорна (16−0−1, 11 КО). Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) и сравнил его с поединком Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.
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