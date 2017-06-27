Пакьяо: Поединок Мейвезер — МакГрегор будет скучным. Настоящий бой — это Альварес против Головкина
Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО) отметил, что у звезды UFC Конора МакГрегора нет ни единого шанса победить Флойда
Мейвезера-младшего. При этом боксер считает, что этот бой будет скучным, и лучше посмотреть противостояние Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
«Настоящий бой и самый лучший бой — это Альварес против Головкина. Лучший против лучшего. Это тот бой, который я с удовольствием буду смотреть.
А вот у МакГрегора нет шансов в его поединке с Мейвезером. Думаю, что этот бой будет очень скучным. У Конора нет никаких возможностей нокаутировать Флойда. Я не представляю, как он сможет нанести акцентированный удар. У него для этого сильно мало опыта", — цитирует Пакьяо xsport.ua.
Напомним, Пакьяо 2 июля предстоит провести защиту титула WBO во полусреднем весе против Джеффа Хорна (16−0−1, 11 КО). Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет в
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