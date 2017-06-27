«Настоящий бой и самый лучший бой — это Альварес против Головкина. Лучший против лучшего. Это тот бой, который я с удовольствием буду смотреть.

А вот у МакГрегора нет шансов в его поединке с Мейвезером. Думаю, что этот бой будет очень скучным. У Конора нет никаких возможностей нокаутировать Флойда. Я не представляю, как он сможет нанести акцентированный удар. У него для этого сильно мало опыта", — цитирует Пакьяо xsport.ua.