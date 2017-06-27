Поветкину простили допинг
Бывший «регулярный» чемпион мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе Александр Поветкин вернулся в рейтинги WBA и WBO, откуда ранее был исключен на фоне допингового скандала. По словам промоутера россиянина Андрея Рябинского, на кону субботнего боя с украинцем Андреем Руденко в Москве будут стоять интернациональные титулы этих организаций.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российский
Именно в конце июня у Поветкина должна была истечь шестимесячная дисквалификация по поводу положительной
Напомним, наличие в организме россиянина незначительной концентрации запрещенного вещества остарина показало исследование анализа, взятого у Поветкина перед намеченным на 17 декабря прошлого года в Екатеринбурге боем с канадцем Бермейном Стиверном за временный чемпионский пояс WBC.
После оглашения результатов теста приезжий боксер вместе со своим промоутером Доном Кингом спешно покинули Россию, а представители отечественного атлета в спешном порядке привлекли на замену француза Жоана Дюопа, который в итоге потерпел поражение нокаутом в шестом раунде.
Случившееся произвело мощнейший резонанс в боксерском мире и поставило под вопрос дальнейшую карьеру Поветкина — ведь ранее, в мае 2016 года, у него также
Согласно формулировке
Впрочем, оснований, на которых построен данный вывод, в релизе не приводится.
Любопытно, что еще две ключевые версии, Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная федерация бокса (IBF), аналогичных шагов не предприняли. Первая еще в марте отстранила Поветкина «на неопределенный срок», а вторая пообещала не возвращать его в список в течение года. От санкций в отношении проштрафившегося россиянина воздержалась лишь пятая по значимости Международная боксерская организация (IBO), в чьем рейтинге он занимает второе место.
По словам главы компании Андрея Рябинского, «в ближайшие годы Поветкин будет боксировать стопроцентно».
«WBO начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, они примут
Отметим, что в профиле боя на специализированном статистическом портале Boxrec значится один пояс — WBO International. В своем обновленном рейтинге лучших супертяжеловесов планеты этот ресурс определил Поветкина на третью строчку — выше Уайлдера, но ниже Энтони Джошуа и Владимира Кличко.
На Поветкина сейчас работает «такая команда адвокатов и международных экспертов, какой больше нет ни у одного спортсмена в мире», поведал Рябинский.
Промоутер также выразил готовность продолжать поддержку боксера, даже несмотря на «экономическую нецелесообразность» и «предложения бросить Поветкина».
«Нужно общаться, доказывать свою правоту, потихонечку начинаем Сашу “отмывать”, — констатировал Рябинский. — Претензии в его адрес абсолютно несправедливы. Чем больше я погружаюсь в дело, тем больше уверен, что Саша не виновен».
Как рассказал на
Ранее сообщалось, что на шоу в «Лужниках» будут предприняты дополнительные меры безопасности, поскольку существует риск конфликтных ситуаций между болельщиками ввиду непростых текущих отношений России и Украины.
В то же время Руденко дал понять, что не опасается провокаций, потому что является «не политиком, а спортсменом».
«Я даже новости не смотрю, не хочу этим голову забивать, там ничего приятного нет, — рассказал украинец. — “Заморачиваться”
Между тем WBO утвердила россиянина Виктора Панина рефери предстоящего поединка. Боковыми судьями назначены Здравко Милошевич из Боснии, испанцы Фернандо Лагуна и Мануэль Паломо.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter