Поветкину простили допинг

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Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин был восстановлен в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Таким образом, оказались сняты последние препоны для поединка отечественного спортсмена против украинца Андрея Руденко за вакантный титул WBO Inter-Continental и де-юре высокую позицию в линейном списке. Означенный бой запланирован на 1 июля в московском ГЦКЗ «Россия».

Именно в конце июня у Поветкина должна была истечь шестимесячная дисквалификация по поводу положительной допинг-пробы.

Напомним, наличие в организме россиянина незначительной концентрации запрещенного вещества остарина показало исследование анализа, взятого у Поветкина перед намеченным на 17 декабря прошлого года в Екатеринбурге боем с канадцем Бермейном Стиверном за временный чемпионский пояс WBC.

После оглашения результатов теста приезжий боксер вместе со своим промоутером Доном Кингом спешно покинули Россию, а представители отечественного атлета в спешном порядке привлекли на замену француза Жоана Дюопа, который в итоге потерпел поражение нокаутом в шестом раунде.

Случившееся произвело мощнейший резонанс в боксерском мире и поставило под вопрос дальнейшую карьеру Поветкина — ведь ранее, в мае 2016 года, у него также из-за положительной допинг-пробы (на мельдоний) сорвался чемпионский поединок с обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Однако в первый раз задействованные в процессе инстанции ограничились условным наказанием нашего боксера.

Согласно формулировке пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса», ведущей дела Поветкина, их клиент «официально оправдан после допинг-скандала, и может участвовать в чемпионских боях по версиям WBA и WBO».

Впрочем, оснований, на которых построен данный вывод, в релизе не приводится.

Любопытно, что еще две ключевые версии, Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная федерация бокса (IBF), аналогичных шагов не предприняли. Первая еще в марте отстранила Поветкина «на неопределенный срок», а вторая пообещала не возвращать его в список в течение года. От санкций в отношении проштрафившегося россиянина воздержалась лишь пятая по значимости Международная боксерская организация (IBO), в чьем рейтинге он занимает второе место.

По словам главы компании Андрея Рябинского, «в ближайшие годы Поветкин будет боксировать стопроцентно».

«WBO начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, они примут какие-то меры, но сроков никаких нет, — резюмировал функционер. — В WBA и WBO Поветкин восстановлен, в бою против Руденко на кону будут стоять интернациональные титулы этих организаций».

Отметим, что в профиле боя на специализированном статистическом портале Boxrec значится один пояс — WBO International. В своем обновленном рейтинге лучших супертяжеловесов планеты этот ресурс определил Поветкина на третью строчку — выше Уайлдера, но ниже Энтони Джошуа и Владимира Кличко.

На Поветкина сейчас работает «такая команда адвокатов и международных экспертов, какой больше нет ни у одного спортсмена в мире», поведал Рябинский.

Промоутер также выразил готовность продолжать поддержку боксера, даже несмотря на «экономическую нецелесообразность» и «предложения бросить Поветкина».

«Нужно общаться, доказывать свою правоту, потихонечку начинаем Сашу “отмывать”, — констатировал Рябинский. — Претензии в его адрес абсолютно несправедливы. Чем больше я погружаюсь в дело, тем больше уверен, что Саша не виновен».

Как рассказал на пресс-конференции сам Поветкин, в процессе подготовки к поединку с Руденко он провел свыше 100 спарринг-раундов. Затяжная пауза между выходами на ринг, если верить спортсмену, не сказалась на его физическом состоянии, поскольку он «вообще не употребляет алкоголь и соблюдает режим».

Ранее сообщалось, что на шоу в «Лужниках» будут предприняты дополнительные меры безопасности, поскольку существует риск конфликтных ситуаций между болельщиками ввиду непростых текущих отношений России и Украины.

В то же время Руденко дал понять, что не опасается провокаций, потому что является «не политиком, а спортсменом».

«Я даже новости не смотрю, не хочу этим голову забивать, там ничего приятного нет, — рассказал украинец. — “Заморачиваться” из-за политики я не хочу. Я знаю Александра, его окружают отличные люди. Меня всегда здесь замечательно принимали. Прямо как дома. Не думаю, что этот бой негативно скажется на моем имидже. Схватка с Поветкиным — колоссальный опыт, соперника сильнее у меня еще не было».

Между тем WBO утвердила россиянина Виктора Панина рефери предстоящего поединка. Боковыми судьями назначены Здравко Милошевич из Боснии, испанцы Фернандо Лагуна и Мануэль Паломо.