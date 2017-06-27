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https://sport.mail.ru/news/boxing/30208337/
27 июня 2017, 18:36 | Бокс | Советский спорт

Эдуард Трояновский: Мысли после нокаута? Чтобы понять, нужно попробовать самому

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO россиянин Эдуард Трояновский рассказал о своей подготовке к поединку с итальянцем Микеле ди Рокко.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO россиянин Эдуард <span class=error>Трояновский</span> рассказал о своей подготовке. Увеличить
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— Как вам удалось восстановиться после поражения?
— Ничего особенного. Отдохнул от спорта. И вернулся к тренировкам.

— Каким образом отдыхали?
— Проводил время с семьей. Уезжал на отдых — на море. Полностью абстрагировался от бокса, но все равно один час в день выполнял тренировки.

— В какой момент поняли, что пора возвращаться?
— Довольно быстро. Буквально через полтора месяца после боя захотелось вернуться в зал.

— Наверное, важное не только физически вернуться, но и восстановиться психологически?
— Да. Это так. Но я уже забыл об этом, если бы вы не напомнили, — смеется. — А на самом деле меня ничего не останавливает. Бывает, что боксеры проигрывают. И меня эта участь не обошла. Руки не опускаем, продолжаем работать. И скоро я вновь выйду на ринг.

— На пресс-конференции Андрей Рябинский заявил, что вы намного выше по уровню своего соперника. Польстило?
— Конечно.

— Андрей Михайлович сказал, что вы обсуждали с ним бой с Джулиусом Индонго. О чем был разговор, какие выводы?
— Решили продолжать тренироваться.

— Когда очнулись после нокаута, какие мысли были в голове?
— Там и мыслей не было. Я понял, что происходит, что был в нокауте. Состояние мыслей объяснить не смогу. Чтобы понять, нужно попробовать самому, — смеется.

— Дальнейшие бои Индонго смотрели?
— Нет. Я немного абстрагировался от бокса. Отдыхал. Результат я знаю. Он — молодец, завоевал еще один пояс и подтвердил, что является очень хорошим боксером.

— Говорят Микеле ди Рокко достаточно крепкий.
— Посмотрим насколько.

— Я видел только один бой вашего соперника — с Рикки Бернсом, но полноценного впечатления не получил. Получили ли представление о ди Рокко?
— Как раз смотрел этот бой, когда мы его изучали. Волевой. С характером. Итальянская кровь, постоянно взрывается, пытается реваншироваться. «Школьный» боксер. Участвовал в Олимпиаде. В целом, хороший оппонент.

— Корректировки внесли, узнав нюанс?
— Выше руки, ниже голову. Такие будут корректировки.

— Сейчас все обсуждают бой Сергея Ковалева с Андре Уордом. Ваше мнение.
— Да, Серега проигрывал по ходу боя, но не забывайте, что один удар в 12 раунде может решить исход. У Сереги этот удар есть. Лучше было остановить бой и отсчитать нокдаун. Остановка была неправомерной. Да, Ковалев согнулся пополам. Но третий удар точно был ниже пояса. Отсчитай нокдаун.

— Можно ли в России провести бой, который вызвал бы аналогичный ажиотаж?
— Да. В России бокс хорошо развивается. Можно кого-то привезти. Интерес будет и у Запада в том числе.

— Как уже бывалый человек, что может посоветовать Федору Емельяненко, который накануне также потерпел поражение нокаутом в первом раунде?
— Не опускать руки и тренироваться дальше. Это часть нашей профессии. Нужно пройти медобследование. Я его прошел. Поскольку здоровью ничто не угрожает, я продолжаю карьеру дальше.
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