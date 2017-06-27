Команда «Канело» не считает Головкина необычным соперником

— И что с того, что Головкин — непобежденный? В нем нет ничего необычного. Мы не будем менять план подготовки к этому бою специально под него. Будем готовиться как обычно, как и к любому другому большому поединку. Сауль ведь тоже сильный боец и великий боксер, — заявил Рейносо.



Головкин же, отвечая на вопрос о подготовке, ранее сказал, что они с тренером Абелем Санчесом разработают новую стратегию к этому бою.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,72.