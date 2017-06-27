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https://sport.mail.ru/news/boxing/30207324/
27 июня 2017, 16:51 | Бокс | Sports.kz

Команда «Канело» не считает Головкина необычным соперником

Один из тренеров Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Хосе «Чепо» Рейносо рассказал AleetBoxing о подготовке к бою с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Один из тренеров <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) Хосе <span class=error>Чепо</span> <span class=error>Рейносо</span> рассказал AleetBoxing о подготовке к бою с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— И что с того, что Головкин — непобежденный? В нем нет ничего необычного. Мы не будем менять план подготовки к этому бою специально под него. Будем готовиться как обычно, как и к любому другому большому поединку. Сауль ведь тоже сильный боец и великий боксер, — заявил Рейносо.

Головкин же, отвечая на вопрос о подготовке, ранее сказал, что они с тренером Абелем Санчесом разработают новую стратегию к этому бою.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,72.

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