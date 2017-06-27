Команда «Канело» не считает Головкина необычным соперником
Один из тренеров Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Хосе «Чепо» Рейносо рассказал AleetBoxing о подготовке к бою с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— И что с того, что Головкин — непобежденный? В нем нет ничего необычного. Мы не будем менять план подготовки к этому бою специально под него. Будем готовиться как обычно, как и к любому другому большому поединку. Сауль ведь тоже сильный боец и великий боксер, — заявил Рейносо.
Головкин же, отвечая на вопрос о подготовке, ранее сказал, что они с тренером Абелем Санчесом разработают новую стратегию к этому бою.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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