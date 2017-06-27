Как родился «мексиканский стиль» Головкина
Издание Hoy Los Angeles написало о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«У Головкина стиль боя ацтеков. С четырьмя годами профессиональной карьеры за плечами Геннадий в 2010-м приехал в США в поисках тренера, который сможет его продвинуть в топы. Хотя он рассматривал варианты с Фредди Роучем и Робертом Гарсией, но, в конце концов, остановился на мексиканце Абеле Санчесе. В 90-х Санчес был в углу у короля первого среднего веса Терри Норриса, также он тренировал
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