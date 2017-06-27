Как родился «мексиканский стиль» Головкина

«У Головкина стиль боя ацтеков. С четырьмя годами профессиональной карьеры за плечами Геннадий в 2010-м приехал в США в поисках тренера, который сможет его продвинуть в топы. Хотя он рассматривал варианты с Фредди Роучем и Робертом Гарсией, но, в конце концов, остановился на мексиканце Абеле Санчесе. В 90-х Санчес был в углу у короля первого среднего веса Терри Норриса, также он тренировал экс-чемпиона мира в легком весе Мигеля Анхеля Гонсалеса. Абель Санчес сразу решил поставить GGG европейский стиль — методичный и жесткий. Он хотел, чтобы его новый ученик дрался как легендарный мексиканец Хулио Сесар Чавес-старший. Так у казахстанца и появился знаменитый «мексиканский стиль», — пишет сайт.