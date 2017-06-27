Роуч: Если у Пакьяо возникнут трудности с Хорном, то пора уходить

Встреча этих боксёров состоится 3 июля в Брисбене (Австралия).



«Я могу попросить его завершить карьеру, всё будет зависеть от того, как пройдёт этот бой. Нам нужно хорошо выглядеть в этом бою, чтобы заинтересовать именитых соперников. Я ожидаю, что Мэнни покажет себя с лучшей стороны. Я ищу громкую победу.



Джефф может сильно подорвать наши планы. Мэнни находится в ситуации, когда обязан побеждать. Он хочет реванша с Мейвезером. А для этого ему необходимо выглядеть впечатляюще. Если мы победим, но у него будут трудности, возможно, это будет означать конец», — цитирует Роуча BoxingScene.