Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30206506/
27 июня 2017, 16:00 | Бокс | Чемпионат.com

Роуч: Если у Пакьяо возникнут трудности с Хорном, то пора уходить

Тренер Мэнни Пакьяо Фредди Роуч заявил, что предстоящий бой с Джеффом Хорном будет определяющим для будущего филиппинского ветерана.

Встреча этих боксёров состоится 3 июля в Брисбене (Австралия).

«Я могу попросить его завершить карьеру, всё будет зависеть от того, как пройдёт этот бой. Нам нужно хорошо выглядеть в этом бою, чтобы заинтересовать именитых соперников. Я ожидаю, что Мэнни покажет себя с лучшей стороны. Я ищу громкую победу.

Джефф может сильно подорвать наши планы. Мэнни находится в ситуации, когда обязан побеждать. Он хочет реванша с Мейвезером. А для этого ему необходимо выглядеть впечатляюще. Если мы победим, но у него будут трудности, возможно, это будет означать конец», — цитирует Роуча BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Девушка-боксер по прозвищу «Тихий Убийца» стала первым участником андеркарта Мейвезер — МакГрегор

Девушка-боксер по прозвищу «Тихий Убийца» стала первым участником андеркарта Мейвезер — МакГрегор

Первым участником андеркарта нашумевшего вечера бокса между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и экс-первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим стала девушка, сообщают Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО