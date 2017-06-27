Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30206323/
27 июня 2017, 15:47 | Бокс | Vesti.kz

Девушка-боксер по прозвищу «Тихий Убийца» стала первым участником андеркарта Мейвезер — МакГрегор

Первым участником андеркарта нашумевшего вечера бокса между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и экс-первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим стала девушка, сообщают Vesti.kz.

Известная в любительском боксе она дебютирует в профи. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

26-летняя Саванна Маршалл, чей рост составляет 182 сантиметра — первая в истории Великобритании чемпионка мира по боксу среди женщин, участница Олимпиад в 2012-м и 2016-м годах в весовой категории до 75-ти килограммов (оба раза дошла до четвертьфинала). Она дебютирует в профессиональном боксе в Лас-Вегасе. Соперница Саванны пока не определена. Интересно, что Маршалл в любительском боксе известна под прозвищем «Тихий Убийца», которое получила из-за своей застенчивости.

Напомним, бой Мейвезер — МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер — МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная — 70 879 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

Нужен ли Тетрадзе КПЛ, или несколько слов об очередной отставке в чемпионате Казахстана

Девушка-боксер по прозвищу "Тихий Убийца" стала первым участником андеркарта Мейвезер - МакГрегор

Аршавин и Ко. Какие футболисты из чемпионатов "большой пятерки" играли за клубы КПЛ