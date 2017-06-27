Девушка-боксер по прозвищу «Тихий Убийца» стала первым участником андеркарта Мейвезер — МакГрегор
Первым участником андеркарта нашумевшего вечера бокса между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и
экс-первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим стала девушка, сообщают Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
26-летняя Саванна Маршалл, чей рост составляет 182 сантиметра — первая в истории Великобритании чемпионка мира по боксу среди женщин, участница Олимпиад в 2012-м и 2016-м годах в весовой категории до 75-ти килограммов (оба раза дошла до четвертьфинала). Она дебютирует в профессиональном боксе в
Напомним, бой Мейвезер — МакГрегор пройдет в
Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер — МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная — 70 879 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter