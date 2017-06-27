Девушка-боксер по прозвищу "Тихий Убийца" стала первым участником андеркарта Мейвезер - МакГрегор

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

26-летняя Саванна Маршалл, чей рост составляет 182 сантиметра — первая в истории Великобритании чемпионка мира по боксу среди женщин, участница Олимпиад в 2012-м и 2016-м годах в весовой категории до 75-ти килограммов (оба раза дошла до четвертьфинала). Она дебютирует в профессиональном боксе в Лас-Вегасе. Соперница Саванны пока не определена. Интересно, что Маршалл в любительском боксе известна под прозвищем «Тихий Убийца», которое получила из-за своей застенчивости.

Напомним, бой Мейвезер — МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер — МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная — 70 879 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.