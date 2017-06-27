Хулио Сезар Чавес обещает найти убийц своего брата

Рафаэль Чавес был застрелен грабителями в своём доме на глазах у собственной семьи.



«Полиция не идентифицировала ни одного из преступников, но у нас есть зацепки. Однако я не собираюсь сообщать о них СМИ. Но это хорошие подсказки, и, слава богу, это преступление не останется безнаказанным, я клянусь. К сожалению, в Куликане есть проблемы с безопасностью, да и не только в Куликане, а во всей мексиканской республике. Количество убийств растёт. Сегодня убили моего брата, завтра могут убить меня.



Я очень возмущён. Мы знаем, что преступников было трое. Один оставался снаружи, а двое вошли в дом, чтобы потребовать деньги у моего брата. Я не знаю, сколько он им дал денег, но они хотели получить больше, а так как у него больше не было, он получил от них пули.

Мой брат посвятил себя помощи людям, у которых были проблемы с алкоголем и наркотиками или какой-либо другой вид зависимости. Благодаря моему отказу от пагубных привычек он тоже смог от них избавиться. И самое печальное, что он погиб от рук нескольких наркоманов. Мы не знаем, кто они, но найдём их, — цитирует Чавеса BoxingScene.