Хулио Сезар Чавес обещает найти убийц своего брата
Легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес обещает разыскать убийц своего брата.
Рафаэль Чавес был застрелен грабителями в своём доме на глазах у собственной семьи.
«Полиция не идентифицировала ни одного из преступников, но у нас есть зацепки. Однако я не собираюсь сообщать о них СМИ. Но это хорошие подсказки, и, слава богу, это преступление не останется безнаказанным, я клянусь. К сожалению, в Куликане есть проблемы с безопасностью, да и не только в Куликане, а во всей мексиканской республике. Количество убийств растёт. Сегодня убили моего брата, завтра могут убить меня.
Я очень возмущён. Мы знаем, что преступников было трое. Один оставался снаружи, а двое вошли в дом, чтобы потребовать деньги у моего брата. Я не знаю, сколько он им дал денег, но они хотели получить больше, а так как у него больше не было, он получил от них пули.
Мой брат посвятил себя помощи людям, у которых были проблемы с алкоголем и наркотиками или
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter