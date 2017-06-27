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https://sport.mail.ru/news/boxing/30205122/
27 июня 2017, 14:40 | Бокс | Sports.kz

Команда «Канело» придралась к вывеске боя с Головкиным

Любопытный инцидент произошел во время пресс-тура Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Los Angeles Times.

Любопытный инцидент произошел во время <nobr>пресс-тура</nobr> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Los Angeles Times. Увеличить
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В Бристоле (штат Коннектикут), где боксеры сделали промежуточную остановку на пути к Лос-Анджелесу, они приняли участие в шоу «SportsCenter» на телеканале ESPN.

Казалось бы, все было готово к съемкам, однако команда «Канело» поначалу отказывалась делать сюжет — им не понравилась вывеска в оформлении передачи: «Golovkin — Alvarez». В спешном порядке ведущим Джемел Хилл и Майклу Смиту пришлось менять ее на «Alvarez — Golovkin». Итоговый вариант устроил команду мексиканца.

Отметим, что в официальном хэштеге боя на первом месте стоит прозвище Альвареса — #CaneloGGG.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.

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