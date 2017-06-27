Команда «Канело» придралась к вывеске боя с Головкиным
Любопытный инцидент произошел во время
пресс-тура Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Los Angeles Times.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Бристоле (штат Коннектикут), где боксеры сделали промежуточную остановку на пути к
Казалось бы, все было готово к съемкам, однако команда «Канело» поначалу отказывалась делать сюжет — им не понравилась вывеска в оформлении передачи: «Golovkin — Alvarez». В спешном порядке ведущим Джемел Хилл и Майклу Смиту пришлось менять ее на «Alvarez — Golovkin». Итоговый вариант устроил команду мексиканца.
Отметим, что в официальном хэштеге боя на первом месте стоит прозвище Альвареса — #CaneloGGG.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter