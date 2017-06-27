Команда «Канело» придралась к вывеске боя с Головкиным

В Бристоле (штат Коннектикут), где боксеры сделали промежуточную остановку на пути к Лос-Анджелесу, они приняли участие в шоу «SportsCenter» на телеканале ESPN.



Казалось бы, все было готово к съемкам, однако команда «Канело» поначалу отказывалась делать сюжет — им не понравилась вывеска в оформлении передачи: «Golovkin — Alvarez». В спешном порядке ведущим Джемел Хилл и Майклу Смиту пришлось менять ее на «Alvarez — Golovkin». Итоговый вариант устроил команду мексиканца.



Отметим, что в официальном хэштеге боя на первом месте стоит прозвище Альвареса — #CaneloGGG.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.