Титульный бой Фирузы Шариповой перенесен

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Шарипова должна была выйти на ринг 6 июля в Магнитогорске и провести бой за титул WBC International с непобежденной россиянкой Юлией Куценко. По техническим причинам эта встреча переносится на более поздний срок. А чтобы не терять кондиции, Шарипова проведет рейтинговый бой в Москве 29 июня.

О новой дате боя Фирузы Шариповой за титул WBC International пока не сообщается. Однако уже известно, что 30 августа Фируза Шарипова проведет бой за полноценный титул чемпионки мира в Астане.