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https://sport.mail.ru/news/boxing/30203820/
27 июня 2017, 13:13 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Хорн может стать следующей звездой бокса

Промоутер Мэнни Пакьяо Боб Арум считает, что следующий соперник филиппинца Джефф Хорн имеет потенциал, чтобы стать звездой бокса.

Бой Пакьяо с Хорном состоится 3 июля в Брисбене (Австралия).

«Если Джеф Хорн выиграет или проиграет, выступив так хорошо, как я ожидаю, то станет большой звездой в США, потому что его увидят много зрителей. И я действительно верю, что Джефф Хорн заявит о себе. Это отличная возможность для него. Бой будет показан в бесплатной трансляции на ESPN, крупнейшей телесети в мире. Мы ждём, что в США этот бой посмотрят 10 млн человек, а может, и больше», — цитирует Арума Fightnews.
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