Арум: Хорн может стать следующей звездой бокса

Бой Пакьяо с Хорном состоится 3 июля в Брисбене (Австралия).



«Если Джеф Хорн выиграет или проиграет, выступив так хорошо, как я ожидаю, то станет большой звездой в США, потому что его увидят много зрителей. И я действительно верю, что Джефф Хорн заявит о себе. Это отличная возможность для него. Бой будет показан в бесплатной трансляции на ESPN, крупнейшей телесети в мире. Мы ждём, что в США этот бой посмотрят 10 млн человек, а может, и больше», — цитирует Арума Fightnews.