Одержавший 21 победу подряд на профи-ринге казахстанец встретится в США с нокаутером из Аргентины

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Соперником казахстанца станет 29-летний аргентинец Бруно Леонардо Ромэй. Южноамериканский боксер первого среднего веса провел среди профессионалов 25 боев, и 21 встречу выиграл (18 — досрочно). Из четырех проигранных поединков он лишь один раз проиграл раньше финального гонга. Последнее его поражение зафиксировано в марте 2015 года: по очкам Ромэй уступил канадскому проспекту Райану Янгу.

С тех пор аргентинец провел 13 встреч и во всех победил. 14 мая текущего года Бруно нокаутировал в седьмом раунде соотечественника Мартина Алехандро Куроски, который до боя с Ромэем шел без поражений (семь побед).

Что касается Турарова, то он в последний раз боксировал в мае: техническим нокаутом в третьем раунде побежден мексиканец Густаво Гарибай. 9 сентября казахстанец может выйти на ринг в Астане.