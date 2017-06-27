Виктор Демьяненко: Не думаю, что в ближайшее время поединок Головкина может быть проведен в Казахстане
В последнее время казахстанец Геннадий Головкин часто стал говорить о завершении карьеры, и было бы символично, если бы последний бой он провел в нашей стране.
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Вероятность такого поединка Sports.kz прокомментировал
— Не знаю, как насчет последнего боя Геннадия, но не думаю, что в ближайшее время его поединок может быть проведен в Казахстане. Если это произойдет, то явно не скоро, — сказал Демьяненко.
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