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https://sport.mail.ru/news/boxing/30203301/
27 июня 2017, 12:37 | Бокс | Sports.kz

Виктор Демьяненко: Не думаю, что в ближайшее время поединок Головкина может быть проведен в Казахстане

В последнее время казахстанец Геннадий Головкин часто стал говорить о завершении карьеры, и было бы символично, если бы последний бой он провел в нашей стране.

В последнее время <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> часто стал говорить о завершении карьеры и было бы символично если бы последний бой он провел в нашей стране. Увеличить
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Вероятность такого поединка Sports.kz прокомментировал вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко.

— Не знаю, как насчет последнего боя Геннадия, но не думаю, что в ближайшее время его поединок может быть проведен в Казахстане. Если это произойдет, то явно не скоро, — сказал Демьяненко.

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