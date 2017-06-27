Непобежденный американец может стать соперником казахстанца Ахмедова за один из поясов WBC

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На 30 июня запланирован титульный поединок казахстанского полутяжеловеса за один из поясов по линии WBC — NABF. Вечер бокса должен пройти в Миннеаполисе, а бой Ахмедова — дебютным в США. Что касается Холланда, то он в профессиональном боксе с марта 2014 года.

Свой последний поединок американец провел в апреле текущего года и нокаутировал соотечественника и дебютанта Остина Бикермана. Поединок проходил в рамках первого тяжелого веса и завершился в первом раунде.

Что касается Ахмедова, то поединок 30 июня станет первым в его календаре в этом году: после боя в Миннеаполисе казахстанец планирует боксировать в июле, августе и сентябре. К концу года Али Ахмедов хочет войти в ТОП-10 полутяжелого веса.