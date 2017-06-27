Кто может помешать бою-реваншу Левита и Тищенко на чемпионате мира

Несмотря на то, что оба боксера примут участие в данном турнире, их противостояние может и не состояться, так как в весовой категории до 91 килограмма есть и ряд других интересных боксеров, о которых нам рассказал главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.



— Сейчас, после Олимпиады в Рио, многие бойцы перешли боксировать в профессиональный бокс. Стали появляться новые имена, и мы следим за этим. Помимо Евгения Тищенко, который завоевал «золото» на завершившемся на днях чемпионате Европе в Харькове, можно отметить англичанина Чивена Кларка и француза Поля Бионголо. Также серьезным боксером является представитель Острова Свободы Эрисланди Савон. Возможно, также в борьбу за самые высокие места в этой категории могут включиться и боксеры с африканского континента, — сказал Айтжанов.



Напомним, чемпионат мира в Гамбурге пройдет с 25 августа по 3 сентября.