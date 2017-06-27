Андре Уорд: У меня во второй раз кряду пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд (32−0, 16 КО) считает, что критики во второй раз кряду пытаются отобрать у него «лавры победителя» после реванша с Сергеем Ковалевым (30−2−1, 26 КО). Об этом сообщает vRINGe.com.
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Напомним, первый поединок Ковалев — Уорд, состоявшийся 19 ноября 2016-го года, завершился спорной победой американца. Для того, чтобы расставить все точки над «i», боксеры провели реванш, в котором техническим нокаутом в 8-ом раунде победу одержал американец. Тем не менее, заключительная серия ударов по корпусу «Крашера» в исполнении Уорда включала в себя также удары ниже пояса, что проигнорировал рефери поединка Тони Уикс, остановивший поединок в пользу американца.
«Во второй раз кряду это не пройдет, — цитирует Уорда BoxingScene. — Не собираюсь смотреть на то, как во второй раз кряду у меня пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка. Почему никто не говорит о том, что Ковалев тоже не гнушался запрещенных ударов по затылку? До начала поединка рефери отметил, что удар в пояс — допускается. Ковалев снова здорово начал поединок, но уже в третьем раунде я почувствовал, что мой удар по корпусу оказался весьма болезненным и сбил его “дыхалку”. Это был переломный момент боя. После этого он принялся жаловаться рефери за каждый удар по корпусу. Он не мог больше сопротивляться и искал причину выйти из поединка. Он даже не опротестовал решение рефери остановить поединок».
Тем не менее, Андре Уорд отдает должное мастерству своего российского оппонента: «Ковалев — отличный боец. Это — великий чемпион, и я действительно его уважаю. Он долгое время оставался непобедимым до встречи со мной, так что теперь я ожидаю заслуженного признания после моей победы».
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