Андре Уорд: У меня во второй раз кряду пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка

Напомним, первый поединок Ковалев — Уорд, состоявшийся 19 ноября 2016-го года, завершился спорной победой американца. Для того, чтобы расставить все точки над «i», боксеры провели реванш, в котором техническим нокаутом в 8-ом раунде победу одержал американец. Тем не менее, заключительная серия ударов по корпусу «Крашера» в исполнении Уорда включала в себя также удары ниже пояса, что проигнорировал рефери поединка Тони Уикс, остановивший поединок в пользу американца.

«Во второй раз кряду это не пройдет, — цитирует Уорда BoxingScene. — Не собираюсь смотреть на то, как во второй раз кряду у меня пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка. Почему никто не говорит о том, что Ковалев тоже не гнушался запрещенных ударов по затылку? До начала поединка рефери отметил, что удар в пояс — допускается. Ковалев снова здорово начал поединок, но уже в третьем раунде я почувствовал, что мой удар по корпусу оказался весьма болезненным и сбил его “дыхалку”. Это был переломный момент боя. После этого он принялся жаловаться рефери за каждый удар по корпусу. Он не мог больше сопротивляться и искал причину выйти из поединка. Он даже не опротестовал решение рефери остановить поединок».

Тем не менее, Андре Уорд отдает должное мастерству своего российского оппонента: «Ковалев — отличный боец. Это — великий чемпион, и я действительно его уважаю. Он долгое время оставался непобедимым до встречи со мной, так что теперь я ожидаю заслуженного признания после моей победы».