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https://sport.mail.ru/news/boxing/30201129/
27 июня 2017, 10:10 | Бокс | Sports.kz

Ербосынулы готовится к следующему бою вместе с чемпионом WBA

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы продолжает подготовку к своему следующему поединку на профи-ринге. Точная дата и соперник пока не определены, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанский боксер <span class=error>Айдос</span> Ербосынулы продолжает подготовку к своему следующему поединку на <nobr>профи-ринге.</nobr> Точная дата и соперник пока не определены сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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В американском зале Wild Card West, который базируется в Лос-Анджелесе, Айдос тренируется вместе с чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Деметриусом Андраде.

Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 6 боев, 5 из которых он завершил до финального гонга.

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