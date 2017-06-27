Ербосынулы готовится к следующему бою вместе с чемпионом WBA
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы продолжает подготовку к своему следующему поединку на
профи-ринге. Точная дата и соперник пока не определены, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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В американском зале Wild Card West, который базируется в
Всего на профессиональном ринге 25-летний Ербосынулы провел 6 боев, 5 из которых он завершил до финального гонга.
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