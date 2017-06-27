Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30200977/
27 июня 2017, 10:06 | Бокс | Vesti.kz

Василий Жиров заявил о готовности помочь казахстанским боксерам прорваться за границей

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Василий Жиров заявил о готовности помочь казахстанским боксерам прорваться за границей. Об этом сообщает nv.kz.

Обладатель Кубка Вэла Баркера недавно переехал из Аризоны в Техас. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Жиров недавно переехал из Аризоны в Техас и теперь начинает все практически с нуля. Спортсмен открыл большой спортзал, в котором занимаются боксеры. Жиров тренирует местных спортсменов, помогает талантливым новичкам и приглашает казахстанских боксеров. Он говорит, что есть несколько основных нюансов для тех спортсменов, которые намерены ехать за границу.

«В Америке за все нужно платить. Если у человека есть возможности и талант, я ему помогу войти в бизнес без лишних проблем, через которые прошел лично, — рассказывает Жиров. — Чтобы поднять боксера, требуются вложения. Если спортсмены приезжают группой, им легче. Деньги нужны для тренировочных процессов, аренды жилья, правильного питания, рекламы. Чем больше людей, тем меньше денег нужно для одного. Очень многое зависит от промоутера. Правильный человек поднимет спортсмена до вершин, а неверный выбор может привести на дно самого талантливого новичка».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке Левита к возможному реваншу с Тищенко

Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке Левита к возможному реваншу с Тищенко

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мыслями о возможном реванше Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко, которые могут встретиться на чемпионате мира в Германии.
Еще 7 новостей  Все новости
27 июня

Василий Жиров заявил о готовности помочь казахстанским боксерам прорваться за границей

Геннадий Головкин потроллил Конора МакГрегора

Казахстанский боксер Ахмедов назвал ошибкой информацию о бое с 40-летним американцем