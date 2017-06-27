Василий Жиров заявил о готовности помочь казахстанским боксерам прорваться за границей

Жиров недавно переехал из Аризоны в Техас и теперь начинает все практически с нуля. Спортсмен открыл большой спортзал, в котором занимаются боксеры. Жиров тренирует местных спортсменов, помогает талантливым новичкам и приглашает казахстанских боксеров. Он говорит, что есть несколько основных нюансов для тех спортсменов, которые намерены ехать за границу.

«В Америке за все нужно платить. Если у человека есть возможности и талант, я ему помогу войти в бизнес без лишних проблем, через которые прошел лично, — рассказывает Жиров. — Чтобы поднять боксера, требуются вложения. Если спортсмены приезжают группой, им легче. Деньги нужны для тренировочных процессов, аренды жилья, правильного питания, рекламы. Чем больше людей, тем меньше денег нужно для одного. Очень многое зависит от промоутера. Правильный человек поднимет спортсмена до вершин, а неверный выбор может привести на дно самого талантливого новичка».