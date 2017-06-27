Трояновский: С Индонго мы ещё поквитаемся
Российский боксёр Эдуард Трояновский заявил, что ему будет интересен
матч-реванш с Джулиусом Индонго, даже если тот потеряет титулы чемпиона мира IBF и WBA в первом полусреднем весе.
В декабре прошлого года Индонго нанёс Трояновскому первое поражение в карьере, нокаутировав в первом раунде.
«Конечно, с Индонго мы поквитаемся. Он отказался от реванша, но мы, я надеюсь, все заинтересованы в реванше с ним. Для меня это поражение остаётся незавершённым делом: да, я проиграл бой, но я даже не успел побоксировать. Осталось чувство незавершённости. Нужно
1 июля в Москве у Трояновского запланирован бой с Микеле ди Рокко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter