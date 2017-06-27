Руденко заявил, что не думает о возможных провокациях в связи с боем с Поветкиным
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Украинский боксер Андрей Руденко заявил агентству «Р-Спорт», что не думает о возможных провокациях при подготовке к бою с россиянином Александром Поветкиным.
Поветкин и Руденко проведут бой за титулы WBO International и WBA International 1 июля в Москве. Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин на профессиональном ринге одержал 31 победу (23 из них — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 выиграны досрочно) и две неудачи.
«Я не политик, я спортсмен. Я даже новости не смотрю, не хочу этим голову забивать, там ничего приятного нет. Я знаю Александра (Поветкина), у него хорошая команда, окружают отличные люди. Меня здесь всегда принимали хорошо, я приехал сюда, как к себе домой. А заморачиваться
«Да, люди разные, и не хотелось бы никаких провокаций. Я не думаю об этом. Я могу сказать, что меня встретили хорошо, все хорошо организовано. И даже если
Ранее российского боксера Георгия Кушиташвили, направлявшегося в Харьков на чемпионат Европы, не пустили на территорию Украины. «Я слышал эту глупость. Это вообще неправильно. У меня таких проблем не было», — добавил Руденко.
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