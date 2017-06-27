Геннадий Головкин потроллил Конора МакГрегора
Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин в эфире радио Power 106 FM потроллил чемпиона UFC ирландца Конора МакГрегора.
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Видимо, что-то случилось...
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— Кто самый переоцененный боксер?
— Возможно, прямо сейчас — это Конор МакГрегор. Он отличный боец, но не боксер.
— Мейвезер дерется в МакГрегором, но не с тобой. Почему так?
— Потому это легкие деньги и легкий бой. Но если вы хотите увидеть настоящий боксерский поединок, то прошу вас 16 сентября ко мне, но если выходите увидеть шоу, то это к ним.
Бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в
Ранее Головкин в эфире Power 106 FM также ответил на вопросы относительно боя с «Канело», возможного завершения карьеры, а также прокомментировал Бернарда Хопкинса на победу мексиканца.
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