Геннадий Головкин потроллил Конора МакГрегора

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— Кто самый переоцененный боксер?

— Возможно, прямо сейчас — это Конор МакГрегор. Он отличный боец, но не боксер.

— Мейвезер дерется в МакГрегором, но не с тобой. Почему так?

— Потому это легкие деньги и легкий бой. Но если вы хотите увидеть настоящий боксерский поединок, то прошу вас 16 сентября ко мне, но если выходите увидеть шоу, то это к ним.

Бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет по правилам бокса. 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с «Канело». Оба события будут показаны через систему платных трансляций (PPV).

Ранее Головкин в эфире Power 106 FM также ответил на вопросы относительно боя с «Канело», возможного завершения карьеры, а также прокомментировал Бернарда Хопкинса на победу мексиканца.