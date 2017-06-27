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https://sport.mail.ru/news/boxing/30200646/
27 июня 2017, 9:22 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин потроллил Конора МакГрегора

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин в эфире радио Power 106 FM потроллил чемпиона UFC ирландца Конора МакГрегора.

GGG также высказался о бое чемпиона UFC против Флойда Мейвезера. Увеличить
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— Кто самый переоцененный боксер?
— Возможно, прямо сейчас — это Конор МакГрегор. Он отличный боец, но не боксер.

— Мейвезер дерется в МакГрегором, но не с тобой. Почему так?
— Потому это легкие деньги и легкий бой. Но если вы хотите увидеть настоящий боксерский поединок, то прошу вас 16 сентября ко мне, но если выходите увидеть шоу, то это к ним.

Бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и пройдет по правилам бокса. 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с «Канело». Оба события будут показаны через систему платных трансляций (PPV).

Ранее Головкин в эфире Power 106 FM также ответил на вопросы относительно боя с «Канело», возможного завершения карьеры, а также прокомментировал Бернарда Хопкинса на победу мексиканца.
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Головкин: Если не окажусь в больнице после боя с «Канело», то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) стал гостем программы TheCruzShow на радио Power 106 FM в Лос-Анджелесе, на которой ответил на вопросы о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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