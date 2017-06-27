Казахстанский боксер Ахмедов назвал ошибкой информацию о бое с 40-летним американцем
Казахстанский
боксер-профессионал Али Ахмедов (6−0−0, 4 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал ошибкой информацию о его бое с 40-летним американцем Брэдом Остином из США.
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«22 июля бой состоится, но соперник будет другой. Точно не этот. Сегодня разговаривал с тем человек, который организовывает бои. Он подтвердил, что это соперник не для меня. Произошла ошибка. Говорит, его заменят. В ближайшие пару дней», — рассказал боксер.
По его словам, еще не определен соперник и на дебютный поединок в США, который запланирован на 30 июня. Как поделился Ахмедов, билеты в Миннеаполис, где должен пройти вечер бокса, уже куплены, и он готовится отправиться в путь.
Напомним, ранее появилась информация, что 21-летний полутяжеловес Али Ахмедов встретится с 40-летним боксером первого тяжелого веса, американцем Брэдом Остином. Их встреча запланирована на 22 июля, должна пройти в городе Шарлотт.
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