Казахстанский боксер Ахмедов назвал ошибкой информацию о бое с 40-летним американцем

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«22 июля бой состоится, но соперник будет другой. Точно не этот. Сегодня разговаривал с тем человек, который организовывает бои. Он подтвердил, что это соперник не для меня. Произошла ошибка. Говорит, его заменят. В ближайшие пару дней», — рассказал боксер.

По его словам, еще не определен соперник и на дебютный поединок в США, который запланирован на 30 июня. Как поделился Ахмедов, билеты в Миннеаполис, где должен пройти вечер бокса, уже куплены, и он готовится отправиться в путь.

Напомним, ранее появилась информация, что 21-летний полутяжеловес Али Ахмедов встретится с 40-летним боксером первого тяжелого веса, американцем Брэдом Остином. Их встреча запланирована на 22 июля, должна пройти в городе Шарлотт.