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https://sport.mail.ru/news/boxing/30200508/
27 июня 2017, 9:20 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Ахмедов назвал ошибкой информацию о бое с 40-летним американцем

Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (6−0−0, 4 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал ошибкой информацию о его бое с 40-летним американцем Брэдом Остином из США.

Их встреча должна была пройти 22 июля в США. Увеличить
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«22 июля бой состоится, но соперник будет другой. Точно не этот. Сегодня разговаривал с тем человек, который организовывает бои. Он подтвердил, что это соперник не для меня. Произошла ошибка. Говорит, его заменят. В ближайшие пару дней», — рассказал боксер.

По его словам, еще не определен соперник и на дебютный поединок в США, который запланирован на 30 июня. Как поделился Ахмедов, билеты в Миннеаполис, где должен пройти вечер бокса, уже куплены, и он готовится отправиться в путь.

Напомним, ранее появилась информация, что 21-летний полутяжеловес Али Ахмедов встретится с 40-летним боксером первого тяжелого веса, американцем Брэдом Остином. Их встреча запланирована на 22 июля, должна пройти в городе Шарлотт.

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