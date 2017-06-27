WBA и WBO официально оправдали боксера Поветкина после допинг-скандала
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали россиянина Александра Поветкина после
допинг-скандала и вернули его в рейтинги. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Ближайший поединок Поветкин проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко. На кону в бою будут стоять интернациональные титулы WBA и WBO.
«Поветкин будет боксировать [в ближайшие годы] стопроцентно, — сказал Рябинский. — Всемирный боксерский совет (WBC) начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, что они примут
Ранее WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в
Реакции WBA по данной теме не было, но Поветкин отсутствовал в рейтингах данной организации.
Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который в итоге был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.
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