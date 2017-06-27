WBA и WBO официально оправдали боксера Поветкина после допинг-скандала

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Ближайший поединок Поветкин проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко. На кону в бою будут стоять интернациональные титулы WBA и WBO.

«Поветкин будет боксировать [в ближайшие годы] стопроцентно, — сказал Рябинский. — Всемирный боксерский совет (WBC) начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, что они примут какие-то меры, но сроков никаких нет. В WBA и WBO Поветкин восстановлен, стоят пояса на кону [в бою против Андрея Руденко]. В Международной боксерской федерации (IBF) Поветкин будет восстановлен, он и в WBC тоже будет восстановлен, мы потихонечку побеждаем в этом бою».

Ранее WBC и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина.

Реакции WBA по данной теме не было, но Поветкин отсутствовал в рейтингах данной организации.

Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном, который в итоге был отменен. До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.