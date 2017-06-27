Рябинский заявил, что потратил миллионы долларов из-за допингового скандала с Поветкиным
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Судебные разбирательства и допинговый скандал обошлись промоутерам российского боксера Александра Поветкина в несколько миллионов долларов. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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«Я пока не считал, но это уже миллионы долларов, — сказал Рябинский. — Не важно, отобьется это или нет, он мой друг, и я должен его защищать. Я влез в бокс, а раз сказал, значит нужно делать».
Поветкин в марте обжаловал решение суда присяжных Южного округа штата
Также в настоящий момент продолжаются разбирательства между командой россиянина и Всемирным боксерским советом (ВБС) по поводу ситуации с мельдонием, а также в связи с обнаружением в
Поветкин ближайший поединок проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко.
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