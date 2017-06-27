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https://sport.mail.ru/news/boxing/30200067/
27 июня 2017, 8:51 | Бокс | ТАСС

Рябинский заявил, что потратил миллионы долларов из-за допингового скандала с Поветкиным

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Судебные разбирательства и допинговый скандал обошлись промоутерам российского боксера Александра Поветкина в несколько миллионов долларов. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

По словам главы Мира бокса для него не важно отобьются эти деньги или нет. Увеличить
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«Я пока не считал, но это уже миллионы долларов, — сказал Рябинский. — Не важно, отобьется это или нет, он мой друг, и я должен его защищать. Я влез в бокс, а раз сказал, значит нужно делать».

Поветкин в марте обжаловал решение суда присяжных Южного округа штата Нью-Йорк, постановившего, что россиянин принимал мельдоний в период, когда это вещество уже было запрещено Всемирным антидопинговым агентством (после 1 января 2016 года).

Также в настоящий момент продолжаются разбирательства между командой россиянина и Всемирным боксерским советом (ВБС) по поводу ситуации с мельдонием, а также в связи с обнаружением в допинг-пробе российского боксера остарина перед боем с канадцем Бермейном Стиверном.

Поветкин ближайший поединок проведет 1 июля в Москве против украинца Андрея Руденко.
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МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Жалоба стороны российского боксера Александра Поветкина в WADA на лабораторию Лос-Анджелеса повлияла на приостановку ее деятельности, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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