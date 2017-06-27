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27 июня 2017, 9:13 | Бокс | Vesti.kz

Головкин прокомментировал прогноз Хопкинса на победу «Канело» 16 сентября

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) во время эфира на программе TheCruzShow на радио Power 106 FM высказал свое мнение по поводу прогноза Бернарда Хопкинса на исход поединка между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Их поединок состоится в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> на 20-тысячной арене <nobr>T-Mobile.</nobr> Увеличить
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Так, Хопкинс заявил, что «Канело» одержит победу решением судей, на что Головкин сказал следующее: «Думаю, это немного преждевременно. Все узнаем 17 сентября. У Golden Boy уже есть опыт после боя Давида Лемье со мной. Но это бокс и здесь может случиться все что угодно. Может он (Хопкинс) и прав».

Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны «Канело» и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.

Отметим, что Хопкинс является управляющим партнером промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела «Канело» и Лемье. Последний в октябре 2015 года досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.

Бой GGG с «Канело» состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону их поединка будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций (PPV).
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