Головкин прокомментировал прогноз Хопкинса на победу «Канело» 16 сентября
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) во время эфира на программе TheCruzShow на радио Power 106 FM высказал свое мнение по поводу прогноза Бернарда Хопкинса на исход поединка между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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Так, Хопкинс заявил, что «Канело» одержит победу решением судей, на что Головкин сказал следующее: «Думаю, это немного преждевременно. Все узнаем 17 сентября. У Golden Boy уже есть опыт после боя Давида Лемье со мной. Но это бокс и здесь может случиться все что угодно. Может он (Хопкинс) и прав».
Ранее Головкин также рассказал о главной проблеме со стороны «Канело» и прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры после этого боя.
Отметим, что Хопкинс является управляющим партнером промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела «Канело» и Лемье. Последний в октябре 2015 года досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.
Бой GGG с «Канело» состоится 16 сентября в
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