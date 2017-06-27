Головкин: Если не окажусь в больнице после боя с «Канело», то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) стал гостем программы TheCruzShow на радио Power 106 FM в
Лос-Анджелесе, на которой ответил на вопросы о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я очень голоден до этого боя. Я потерял
Сейчас с «Канело» — мы друзья, но в ринге будет настоящая война. Я уважаю «Канело», я знаю его достаточно давно. Он проделал отличную работу, уничтожая соперников на своем пути. Мы оба профессионалы.
Самая большая проблема со стороны «Канело»? Думаю, это его возраст. У меня есть опыт в среднем дивизионе, а он немного моложе. Но мы оба «голодны» и оба понимаем ситуацию. Тот, кто выиграет, станет первым номером в
— Ходят слухи о том, что ты можешь завершить карьеру после боя с «Канело». Это правда?
— Не сейчас, но возможно. Если у меня, например, будет очень тяжелый бой. Моя семья просит об этом после каждого боя (смеется). Но это мое личное дело (смеется).
— Как планируешь провести время в
— Это мой секрет (смеется).
— Вечеринки с друзьями, музыка, клубы?
— Да, сто процентов. Если не окажусь в больнице, то отправлюсь на вечеринку.
Напомним, поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на 20-тысячной
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