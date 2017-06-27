Головкин: Если не окажусь в больнице после боя с «Канело», то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе

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— Я очень голоден до этого боя. Я потерял два-три года, чтобы заполучить его. Все знают «Канело» и мой стиль, думаю все ждут с нетерпением 16 сентября. Думаю, что это будет большой день не только для мексиканских фанатов, но и подарком для всех любителей бокса. Мы вернем боксу прежние позиции.

Сейчас с «Канело» — мы друзья, но в ринге будет настоящая война. Я уважаю «Канело», я знаю его достаточно давно. Он проделал отличную работу, уничтожая соперников на своем пути. Мы оба профессионалы.

Самая большая проблема со стороны «Канело»? Думаю, это его возраст. У меня есть опыт в среднем дивизионе, а он немного моложе. Но мы оба «голодны» и оба понимаем ситуацию. Тот, кто выиграет, станет первым номером в pound-for-pound, лучшим в мире. Для нас это очень интересный бой. Думаю, шансы «50 на 50».

— Ходят слухи о том, что ты можешь завершить карьеру после боя с «Канело». Это правда?

— Не сейчас, но возможно. Если у меня, например, будет очень тяжелый бой. Моя семья просит об этом после каждого боя (смеется). Но это мое личное дело (смеется).

— Как планируешь провести время в Лас-Вегасе после твоего поединка, отпраздновать День Независимости Мексики?

— Это мой секрет (смеется).

— Вечеринки с друзьями, музыка, клубы?

— Да, сто процентов. Если не окажусь в больнице, то отправлюсь на вечеринку.