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https://sport.mail.ru/news/boxing/30199575/
27 июня 2017, 9:07 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Если не окажусь в больнице после боя с «Канело», то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) стал гостем программы TheCruzShow на радио Power 106 FM в Лос-Анджелесе, на которой ответил на вопросы о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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— Я очень голоден до этого боя. Я потерял два-три года, чтобы заполучить его. Все знают «Канело» и мой стиль, думаю все ждут с нетерпением 16 сентября. Думаю, что это будет большой день не только для мексиканских фанатов, но и подарком для всех любителей бокса. Мы вернем боксу прежние позиции.

Сейчас с «Канело» — мы друзья, но в ринге будет настоящая война. Я уважаю «Канело», я знаю его достаточно давно. Он проделал отличную работу, уничтожая соперников на своем пути. Мы оба профессионалы.

Самая большая проблема со стороны «Канело»? Думаю, это его возраст. У меня есть опыт в среднем дивизионе, а он немного моложе. Но мы оба «голодны» и оба понимаем ситуацию. Тот, кто выиграет, станет первым номером в pound-for-pound, лучшим в мире. Для нас это очень интересный бой. Думаю, шансы «50 на 50».

— Ходят слухи о том, что ты можешь завершить карьеру после боя с «Канело». Это правда?
— Не сейчас, но возможно. Если у меня, например, будет очень тяжелый бой. Моя семья просит об этом после каждого боя (смеется). Но это мое личное дело (смеется).

— Как планируешь провести время в Лас-Вегасе после твоего поединка, отпраздновать День Независимости Мексики?
— Это мой секрет (смеется).

— Вечеринки с друзьями, музыка, клубы?
— Да, сто процентов. Если не окажусь в больнице, то отправлюсь на вечеринку.

Напомним, поединок Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру. Телеканал HBO будет транслировать бой в США через систему платных трансляций (PPV) и он станет самым дорогим в карьере GGG в рамках подобного формата.

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