Казахстанский нокаутер Али Ахмедов узнал соперника по дебютному бою в США

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21-летний Ахмедов вернется на ринг 22 июля. Соперником казахстанца, согласно сайту Boxrec.com, будет 40-летний американец Брэд Остин (Brad Austin). На счету последнего 36 боев, в которых он одержал 12 побед (9 КО) при 24 поражениях, из которых девять досрочных.

Поединок запланирован в рамках вечера бокса в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Он станет для Ахмедова дебютным в США.

При этом изначально сообщалось, что следующий поединок Ахмедова состоится 30 июня 30 июня в Миннеаполисе, а на кону будет стоять один из поясов Всемирного боксерского совета (WBC) — NABF. Но, похоже, произошли изменения.