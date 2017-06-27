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https://sport.mail.ru/news/boxing/30199253/
27 июня 2017, 9:02 | Бокс | Vesti.kz

Атлетическая комиссия отобрала у Ригондо победу нокаутом из-за удара после гонга

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отменила результат поединка между чемпионом WBA (Super) в первом полулегком весе 36-летним кубинцем Гильермо Ригондо (17−0, 12 КО) и претендентом из Мексики 30-летним Мойсесом Флоресом (25−0, 17 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

Изначально результатом боя была объявлена победа кубинца в первом раунде. Увеличить
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Их поединок состоялся 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально результатом боя была объявлена победа Ригондо нокаутом в первом раунде. Однако нокаутирующий удар был нанесен после гонга.

По итогам заседания NSAC постановила, что результат поединка Ригондо -Флорес должен быть изменен на NC (no contest), то есть признан «несостоявшимся».

В комиссии также пришли к заключению, что оценка ситуации со стороны рефери Вика Дракулича была «непреднамеренной», и что у него не было «достаточных видео- и аудиоматериалов», поэтому результат не изменен на победу Флореса дисквалификацией.

В организации WBA, вероятно, назначат матч-реванш.
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