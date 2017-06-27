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«Не могу дождаться боя Головкина с «Канело». Он интригует меня куда больше, чем поединок Флойда Мейвезера-младшего (против Конора МакГрегора). Не знаю, кто победит, но я думаю, что «Канело» слишком хорош.

Что касается боя Мейвезера с МакГрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса, а даже хорошо. Тем не менее, у Конора нет шансов. Вопрос лишь в том, как быстро победит Флойд, — цитирует Тайсона Globo Esporte.