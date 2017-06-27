Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою Головкин — «Канело»
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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«Не могу дождаться боя Головкина с «Канело». Он интригует меня куда больше, чем поединок Флойда
Что касается боя Мейвезера с МакГрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса, а даже хорошо. Тем не менее, у Конора нет шансов. Вопрос лишь в том, как быстро победит Флойд, — цитирует Тайсона Globo Esporte.
Отметим, что бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в
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