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https://sport.mail.ru/news/boxing/30199211/
27 июня 2017, 9:00 | Бокс | Vesti.kz

Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою Головкин — «Канело»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон назвал своего фаворита в бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Бывший абсолютный чемпион добавил что этот бой его интригует больше чем поединок Мейвезера с МакГрегором. Увеличить
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«Не могу дождаться боя Головкина с «Канело». Он интригует меня куда больше, чем поединок Флойда Мейвезера-младшего (против Конора МакГрегора). Не знаю, кто победит, но я думаю, что «Канело» слишком хорош.

Что касается боя Мейвезера с МакГрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса, а даже хорошо. Тем не менее, у Конора нет шансов. Вопрос лишь в том, как быстро победит Флойд, — цитирует Тайсона Globo Esporte.

Отметим, что бой между Мейвезером и МакГрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, а 16 сентября эта же арена примет поединок Головкина с «Канело». Оба события будут показаны через систему платных трансляций (PPV).

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