В Мексике застрелили брата Хулио Сезара Чавеса

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Двое мужчин, один из которых был вооружен, ворвались в дом Чавеса в городе Кульякун. Преступники потребовали от него денег, однако переданная сумма их не удовлетворила.

Отмечается, что Чавес отказался отдать больше, после чего был застрелен на глазах у семьи.

Прокурор штата Синалоа Хуан Хосе Риос также сообщил, что той же ночью в Кульякуне группа из десяти вооруженных преступников похитила неизвестное число людей из ресторана. Позже один из заложников был отпущен.