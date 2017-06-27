В Мексике застрелили брата Хулио Сезара Чавеса
Брат легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса — Рафаэль Чавес был застрелен в Мексике. Об этом сообщает BoxingScene.com.
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Двое мужчин, один из которых был вооружен, ворвались в дом Чавеса в городе Кульякун. Преступники потребовали от него денег, однако переданная сумма их не удовлетворила.
Отмечается, что Чавес отказался отдать больше, после чего был застрелен на глазах у семьи.
Прокурор штата Синалоа Хуан Хосе Риос также сообщил, что той же ночью в Кульякуне группа из десяти вооруженных преступников похитила неизвестное число людей из ресторана. Позже один из заложников был отпущен.
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