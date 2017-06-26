читайте также «Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера

— Не могу дождаться этого боя [Головкин — Альварес]! Он интригует меня куда больше, чем Мэйвезер — Макгрегор. Не знаю, кто победит, но «Канело» очень хорош. Что касается боя Мэйвезера с Макгрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса. Но у Конора нет шансов — вопрос лишь в том, как быстро Флойд победит, — цитирует Тайсона Globo Esporte.



Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, а спустя три недели, 16 сентября, там же встретятся Головкин и Альварес. Фаворитом боя «Канело» — GGG букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,72.