Тайсон сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) и сравнил его с поединком Флойда
Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.
— Не могу дождаться этого боя [Головкин — Альварес]! Он интригует меня куда больше, чем Мэйвезер — Макгрегор. Не знаю, кто победит, но «Канело» очень хорош. Что касается боя Мэйвезера с Макгрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса. Но у Конора нет шансов — вопрос лишь в том, как быстро Флойд победит, — цитирует Тайсона Globo Esporte.
Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в
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