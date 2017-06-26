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26 июня 2017, 22:12 | Бокс | Sports.kz

Бейбут Шуменов прокомментировал завершение карьеры

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) выступил с заявлением по поводу завершения профессиональной карьеры, сообщает Sports.kz.

«К сожалению, я отказался от титула чемпиона WBA в первом тяжелом весе и ушел из бокса травмы глаза, которую я получил за неделю до своего последнего запланированного боя. Я невероятно разочарован тем, что моя карьера закончилась именно так, но, увы, травмы — тоже часть бокса, и ничего с этим не поделаешь. Я все еще мутно вижу, поэтому в следующем месяце мне предстоит дополнительная операция. Я не стал рисковать, чтобы не ослепнуть на один глаз.

Хочу поблагодарить семью, команду, друзей и болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Я горжусь, что носил пояс WBA на протяжении нескольких лет как чемпион двух дивизионов. Также я благодарен президенту WBA Хильберто Хесусу Мендосе, его отцу и всей семье WBA. Это было настоящее путешествие, и теперь я с нетерпением жду следующей главы своей жизни вместе со своим сыном», — приводит слова Шуменова Boxingscene.com.

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