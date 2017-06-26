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26 июня 2017, 22:02 | Бокс | Р-Спорт

Убит брат знаменитого мексиканского боксера Чавеса

МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Брат известного мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего убит в Мексике, сообщил в понедельник заместитель министра общественной безопасности штата Синалоа Кристобаль Кастаньеда Камарильо.

По его данным, Рафаэль Чавес Гонсалес был застрелен тремя выстрелами в упор в его собственном доме в городе Кулиакан при попытке ограбления в ночь на понедельник. Сейчас по факту убийства начато расследование.

Портал Universal со ссылкой на Чавеса-младшего отмечает, что брат боксера оказал сопротивление бандитам, за что и поплатился жизнью.

Рафаэль Чавес Гонсалес был старшим братом Чавеса-младшего и в молодости также увлекался боксом.
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