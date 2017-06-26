Убит брат знаменитого мексиканского боксера Чавеса
МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Брат известного мексиканского боксера Хулио Сесара
Чавеса-младшего убит в Мексике, сообщил в понедельник заместитель министра общественной безопасности штата Синалоа Кристобаль Кастаньеда Камарильо.
По его данным, Рафаэль Чавес Гонсалес был застрелен тремя выстрелами в упор в его собственном доме в городе Кулиакан при попытке ограбления в ночь на понедельник. Сейчас по факту убийства начато расследование.
Портал Universal со ссылкой на
Рафаэль Чавес Гонсалес был старшим братом
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