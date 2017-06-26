Убит брат знаменитого мексиканского боксера Чавеса

По его данным, Рафаэль Чавес Гонсалес был застрелен тремя выстрелами в упор в его собственном доме в городе Кулиакан при попытке ограбления в ночь на понедельник. Сейчас по факту убийства начато расследование.

Портал Universal со ссылкой на Чавеса-младшего отмечает, что брат боксера оказал сопротивление бандитам, за что и поплатился жизнью.