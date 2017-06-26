Поветкин готовился к бою с Руденко с четырьмя спарринг-партнерами

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Вечер бокса пройдет 1 июля в Москве в ГЦКЗ «Россия». Главным событием станет бой Поветкина и Руденко за титулы WBO International и WBA International. Россиянин провел предыдущий поединок в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.

«Четыре боксера помогали Александу в качестве спарринг-партнеров при подготовке к бою с Руденко, — сказал Кирпа. — Двое из них — американцы, один из России и один из Белоруссии. Все выполняли поставленные перед ними задачи, и моментами было довольно напряженно. Потому что мы заходили на спарринги на пике усталости, но все прошло хорошо, я очень доволен тем, как прошли все спарринги».

«Основные спарринги состояли из восьми-десяти раундов, а на заключительной стадии подготовки мы провели двенадцатираундовый бой, — добавил собеседник агентства. — Он проходил с тремя спарринг-партнерами, каждый из них отработал по четыре раунда».

Олимпийский чемпион 2004 года 37-летний Поветкин на профессиональном ринге одержал 31 победу (23 — нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 33-летнего Руденко 31 успешный поединок (19 — нокаутом) и две неудачи.