Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке Левита к возможному реваншу с Тищенко
Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мыслями о возможном реванше Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко, которые могут встретиться на чемпионате мира в Германии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Конечно, мы наблюдаем, как боксируют наши соперники. Разбираем их действия в ринге. Работаем над своими действиями. Но, как говорится, ринг покажет… Естественно, Левит будет стараться выступить лучше, чем на Олимпиаде в
— Тищенко высокий, у него длинные руки. Но наверняка есть и слабые места. Можете поделиться мыслями по этому поводу?
— Это в профессиональном боксе «любят» поговорить. Все ради шоу. А у нас не шоу, у нас люди выходят и бьются. Поэтому, не будем об этом много говорить. Нужно выходить на ринг и доказывать, что ты сильнее.
Напомним, ранее главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов спрогнозировал повторный поединок между Василием Левитом и Евгений Тищенко. Российский боксер выиграл чемпионат Европы, и как Левит добыл лицензию на ЧМ в Германию.
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