Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке Левита к возможному реваншу с Тищенко

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— Конечно, мы наблюдаем, как боксируют наши соперники. Разбираем их действия в ринге. Работаем над своими действиями. Но, как говорится, ринг покажет… Естественно, Левит будет стараться выступить лучше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

— Тищенко высокий, у него длинные руки. Но наверняка есть и слабые места. Можете поделиться мыслями по этому поводу?

— Это в профессиональном боксе «любят» поговорить. Все ради шоу. А у нас не шоу, у нас люди выходят и бьются. Поэтому, не будем об этом много говорить. Нужно выходить на ринг и доказывать, что ты сильнее.

Напомним, ранее главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов спрогнозировал повторный поединок между Василием Левитом и Евгений Тищенко. Российский боксер выиграл чемпионат Европы, и как Левит добыл лицензию на ЧМ в Германию.