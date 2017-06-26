Непобежденная россиянка Юлия Куценко приступила к завершающему этапу подготовки к бою с Фирузой Шариповой
Непобежденная россиянка Юлия Куценко приступила к завершающему этапу подготовки к бою с первой девушкой в
профи-боксе из Казахстана Фирузой Шариповой за титул WBC International, сообщает AllFight.Ru. По словам Куценко, она уже начала сгонку веса.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы уже приступили к заключительному этапу подготовки к бою за титул WBC International? Расскажите, как он проходит.
— Нахожусь со своей командой в горах Абхазии. Оттачиваю технические навыки. Приступили к завершающему этапу подготовки. Работаю на лапах, провожу спарринги. Сегодня уже начала сгонку веса — у меня совсем немного, всего два килограмма лишних.
— С кем проводите спарринги?
— Никогда не спаррингуюсь с девушками — только с парнями. У меня очень сильные
— Как настрой перед этим боем?
— У меня всегда боевой настрой. Я готова ко встрече с любыми соперницами.
— Готовы к победе?
— Конечно, о чем речь. Я всегда выхожу на ринг только за победой.
Напомним, титульный бой Шариповой и Куценко состоится 6 июля в Магнитогорске.
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