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https://sport.mail.ru/news/boxing/30193975/
26 июня 2017, 15:34 | Бокс | Vesti.kz

Непобежденная россиянка Юлия Куценко приступила к завершающему этапу подготовки к бою с Фирузой Шариповой

Непобежденная россиянка Юлия Куценко приступила к завершающему этапу подготовки к бою с первой девушкой в профи-боксе из Казахстана Фирузой Шариповой за титул WBC International, сообщает AllFight.Ru. По словам Куценко, она уже начала сгонку веса.

Титульный бой состоится 6 июля. Увеличить
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— Вы уже приступили к заключительному этапу подготовки к бою за титул WBC International? Расскажите, как он проходит.

— Нахожусь со своей командой в горах Абхазии. Оттачиваю технические навыки. Приступили к завершающему этапу подготовки. Работаю на лапах, провожу спарринги. Сегодня уже начала сгонку веса — у меня совсем немного, всего два килограмма лишних.

— С кем проводите спарринги?

— Никогда не спаррингуюсь с девушками — только с парнями. У меня очень сильные спарринг-партнеры.

— Как настрой перед этим боем?

— У меня всегда боевой настрой. Я готова ко встрече с любыми соперницами.

— Готовы к победе?

— Конечно, о чем речь. Я всегда выхожу на ринг только за победой.

Напомним, титульный бой Шариповой и Куценко состоится 6 июля в Магнитогорске.

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