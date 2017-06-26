Непобежденная россиянка Юлия Куценко приступила к завершающему этапу подготовки к бою с Фирузой Шариповой

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— Вы уже приступили к заключительному этапу подготовки к бою за титул WBC International? Расскажите, как он проходит.

— Нахожусь со своей командой в горах Абхазии. Оттачиваю технические навыки. Приступили к завершающему этапу подготовки. Работаю на лапах, провожу спарринги. Сегодня уже начала сгонку веса — у меня совсем немного, всего два килограмма лишних.

— С кем проводите спарринги?

— Никогда не спаррингуюсь с девушками — только с парнями. У меня очень сильные спарринг-партнеры.

— Как настрой перед этим боем?

— У меня всегда боевой настрой. Я готова ко встрече с любыми соперницами.

— Готовы к победе?

— Конечно, о чем речь. Я всегда выхожу на ринг только за победой.

Напомним, титульный бой Шариповой и Куценко состоится 6 июля в Магнитогорске.