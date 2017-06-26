Рябинский: Жалоба Поветкина повлияла на приостановление работы лаборатории в США
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Жалоба стороны российского боксера Александра Поветкина в WADA на лабораторию Лос-Анджелеса повлияла на приостановку ее деятельности, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Россиянин провел предыдущий поединок в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из
«Саша регулярно тестируется, он находится в программе “Чистый бокс”. У него берут тесты то раз в неделю, то раз в две недели, то раз в месяц, — сказал Рябинский. — По итогам внутреннего расследования у нас виноватых нет. Это недоработка лаборатории UCLA (в Лос-Анджелесе). Мы пожаловались на лабораторию в WADA, и помимо нас, видимо, пожаловался еще
«Эта лаборатория уже не обладает образцовой репутацией, у нас есть материалы, которые утверждают, что эта лаборатория сработала непрофессионально в нашем случае. У нас задокументированы эти материалы, и мы можем это доказать», — продолжил собеседник агентства.
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