Рябинский: Жалоба Поветкина повлияла на приостановление работы лаборатории в США

Россиянин провел предыдущий поединок в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым боксер должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

«Саша регулярно тестируется, он находится в программе “Чистый бокс”. У него берут тесты то раз в неделю, то раз в две недели, то раз в месяц, — сказал Рябинский. — По итогам внутреннего расследования у нас виноватых нет. Это недоработка лаборатории UCLA (в Лос-Анджелесе). Мы пожаловались на лабораторию в WADA, и помимо нас, видимо, пожаловался еще кто-то. И теперь деятельность этой лаборатории приостановили на три месяца. Во многом это произошло благодаря нашей ситуации».

«Эта лаборатория уже не обладает образцовой репутацией, у нас есть материалы, которые утверждают, что эта лаборатория сработала непрофессионально в нашем случае. У нас задокументированы эти материалы, и мы можем это доказать», — продолжил собеседник агентства.