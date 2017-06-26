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https://sport.mail.ru/news/boxing/30193500/
26 июня 2017, 15:01 | Бокс | Чемпионат.com

Поветкин и Руденко провели дуэль взглядов перед боем

Российский супертяжеловес Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко провели традиционную дуэль взглядов в ходе финальной пресс-конференции перед боем, состоявшейся 26 июня в Москве.

Российский <span class=error>супертяжеловес</span> Александр <span class=error>Поветкин</span> и украинец Андрей <span class=error>Руденко</span> провели традиционную дуэль взглядов в ходе финальной <nobr>пресс-конференции</nobr> перед боем состоявшейся 26 июня в Москве. Увеличить
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Встреча этих боксёров станет главным событие турнира, запланированного на 1 июля в столице России. Для Поветкина это будет первый поединок в текущем году, последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года против Йохана Дюопа, которого победил нокаутом.
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