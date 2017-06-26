Поветкин и Руденко провели дуэль взглядов перед боем
Российский супертяжеловес Александр Поветкин и украинец Андрей Руденко провели традиционную дуэль взглядов в ходе финальной
пресс-конференции перед боем, состоявшейся 26 июня в Москве.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча этих боксёров станет главным событие турнира, запланированного на 1 июля в столице России. Для Поветкина это будет первый поединок в текущем году, последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года против Йохана Дюопа, которого победил нокаутом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter