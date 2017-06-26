Поветкин и Руденко провели дуэль взглядов перед боем

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Встреча этих боксёров станет главным событие турнира, запланированного на 1 июля в столице России. Для Поветкина это будет первый поединок в текущем году, последний раз он выходил на ринг в декабре 2016 года против Йохана Дюопа, которого победил нокаутом.