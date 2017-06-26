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26 июня 2017, 14:56 | Бокс | Sports.kz

Кто способен заменить казахстанцам Геннадия Головкина

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко поделился со Sports.kz мнением относительно того, кто может заменить казахстанцам Геннадия Головкина в случае, если тот все-таки завершит карьеру.

<nobr>Вице-президент</nobr> Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко поделился со Sports.kz мнением относительно того кто может заменить <span class=error>казахстанцам</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> в случае если тот <nobr>все-таки</nobr> завершит карьеру. Увеличить
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— Для этого надо минимум лет пять. Нужно, чтоб промоутер боксера правильно вел боксера и организовывал ему серьезные бои. Сейчас у нас таким довольно ярким является Жанат Жакиянов, но здесь поджимает возраст боксера. Ему нужен более авторитетный промоутер, который бы больше упор делал на бои в Америке, — сказал Демьяненко.

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