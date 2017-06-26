Кто способен заменить казахстанцам Геннадия Головкина

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— Для этого надо минимум лет пять. Нужно, чтоб промоутер боксера правильно вел боксера и организовывал ему серьезные бои. Сейчас у нас таким довольно ярким является Жанат Жакиянов, но здесь поджимает возраст боксера. Ему нужен более авторитетный промоутер, который бы больше упор делал на бои в Америке, — сказал Демьяненко.