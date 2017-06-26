Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30193287/
26 июня 2017, 14:55 | Бокс | Vesti.kz

Айтжанов: Левит и Аманкул усилят «Астана Арланс» в финале WSB

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит может выступить в финале Всемирной серии бокса за «Астана Арланс», передает корреспондент Vesti.kz.

Бои с Куба Домадорес за золото пройдут 15 июля в Астане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В финале для усиления казахстанского клуба “Астана Арланс” в матче с кубинцами состав команды пополнят Абильхан Аманкул, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев», — заявил главный тренер национальной команды Мырзагали Айтжанов.

Боксеры выступают в категориях до 75 килограммов, до 91 килограмма и свыше 91 килограмма. Все трое вошли в предполагаемую команду, предложенную Vesti.kz, как потенциальное усиление «арланов».

Напомним, финальный матч Всемирной серии бокса пройдет в Астане 15 июля. За победу в состязании поборются два клуба, дважды уже выигрывавшие турнир — «Астана Арланс» и кубинский «Куба Домадорес».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке Левита к возможному реваншу с Тищенко

Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке Левита к возможному реваншу с Тищенко

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мыслями о возможном реванше Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко, которые могут встретиться на чемпионате мира в Германии.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Тренер сборной Казахстана по боксу рассказал о подготовке Левита к возможному реваншу с Тищенко

Для "Астаны" или "Кайрата" занять третье место в чемпионате - смерти подобно - эксперт

Левит и Аманкул усилят "Астана Арланс" в финале WSB - Айтжанов