Айтжанов: Левит и Аманкул усилят «Астана Арланс» в финале WSB

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«В финале для усиления казахстанского клуба “Астана Арланс” в матче с кубинцами состав команды пополнят Абильхан Аманкул, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев», — заявил главный тренер национальной команды Мырзагали Айтжанов.

Боксеры выступают в категориях до 75 килограммов, до 91 килограмма и свыше 91 килограмма. Все трое вошли в предполагаемую команду, предложенную Vesti.kz, как потенциальное усиление «арланов».

Напомним, финальный матч Всемирной серии бокса пройдет в Астане 15 июля. За победу в состязании поборются два клуба, дважды уже выигрывавшие турнир — «Астана Арланс» и кубинский «Куба Домадорес».