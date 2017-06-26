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26 июня 2017, 14:54 | Бокс | УНИАН

Владимир Кличко вошел в Топ-5 рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала свой новый рейтинг боксеров супертяжелой весовой категории.

Другой украинец Андрей <span class=error>Руденко</span> замкнул десятку сильнейших. Увеличить
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В топ-15 рейтинга практически не произошло никаких существенных изменений. Украинец Андрей Руденко вошел в топ и занял 10-ю позицию рейтинга. Британец Диллиан Уайт, занимавший еще в прошлом месяце 12-ю строчку, по непонятной причине покинул топ-15 рейтинга WBA, сообщает Братство Кличко.

29 апреля в Лондоне украинец Владимир Кличко (64−5, 53 КО) и британец Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) разыграли вакантный титул объединенного «Супер» чемпиона WBA в супертяжёлом весе. После поражения, Владимир оказался на 5-й позиции рейтинга WBA, а Энтони Джошуа, рано или поздно, придётся сразиться с 1-м номером рейтинга кубинцем Луисом Ортисом (27−0, 23 КО), который ранее был назначен обязательным претендентом и теперь, через суд, грозится добиваться боя с Джошуа.

Титул обычного, «регулярного» чемпиона WBA должны были разыграть 3 июня 45-летний Шеннон Бриггс и 44-летний Фрес Окендо. Победитель боя Бриггс — Окендо обязан был встретиться с 40-летним Александром Устиновым, занимающем 2-ю позицию в рейтинге. Однако, Шеннон Бриггс провалил допинг-тест и бой отменили.

Владимир Хрюнов, сопромоутер белорусского cупертяжеловеса Александра Устинова, заявлял, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) должна уже принять решение относительно ситуации вокруг титула WBA Regular — титула обычного чемпиона в супертяжелом весе. После появления информации о положительном тесте Бриггса, Владимир Хрюнов подал заявку в WBA о замене скандального американца на Александра Устинова и планировал бой Окендо — Устинов на 8 июля в Лондоне, в том же боксерском шоу, где будет участвовать британец Хьюи Фьюри и планировал вернуться на ринг его скандальный двоюродный братец — Тайсон Фьюри, так как еще одним сопромоутером Устинова является известный британский промоутер Френк Уоррен, который и устраивает этот боксерский вечер.

Но, как видно из обновленного рейтинга, ситуация вокруг титульного боя за «регулярный» пояс чемпиона WBA пока «заморожена» и резолюцию WBA все еще не приняла.
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