Роберто Дюран: Чтобы победить, Макгрегору нужно сломать Мэйвезеру обе руки и ноги

«Мэйвезер побьет этого парня. Это будет зрелище. Боец такого размера не сможет ничего сделать с Мэйвезером. Если Макгрегор настроен всерьез, тогда ему надо сломать Мэйвезеру обе руки и ноги. Флойд побьет его. МакГрегор — клоун. Такой бой не навредит боксу, но зато навредит ММА. Потому что мы говорим о сильном чемпионе мира Макгрегоре, который проиграет Мэйвезеру. Это важно, — приводит слова Дюрана Boxingscene.

Напомним, поединок между Мэйвзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.