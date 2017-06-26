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https://sport.mail.ru/news/boxing/30193272/
26 июня 2017, 14:52 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Роберто Дюран: Чтобы победить, Макгрегору нужно сломать Мэйвезеру обе руки и ноги

Чемпион мира в четырех весах Роберто Дюран рассказал о собственных ожиданиях от боя Флойда Мэйвезера против чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Мэйвезер побьет этого парня. Это будет зрелище. Боец такого размера не сможет ничего сделать с Мэйвезером. Если Макгрегор настроен всерьез, тогда ему надо сломать Мэйвезеру обе руки и ноги. Флойд побьет его. МакГрегор — клоун. Такой бой не навредит боксу, но зато навредит ММА. Потому что мы говорим о сильном чемпионе мира Макгрегоре, который проиграет Мэйвезеру. Это важно, — приводит слова Дюрана Boxingscene.

Напомним, поединок между Мэйвзером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
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