Рябинский: Вопрос по участию Кудряшова во Всемирной суперсерии бокса пока не решен

Ранее Рябинский сообщил, что Кудряшов примет участие в турнире.

«Вопрос не окончательный. По нему идут переговоры», — уточнил Рябинский.

Кудряшов является обладателем серебряного пояса чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) и официальным претендентом на полноценный титул.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а два финальных поединка пройдут в мае.