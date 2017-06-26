Боксер Ковалев после поражения от Уорда решил поменять тренера
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев после поражения от американца Андре Уорда принял решение сменить тренера. Об этом спортсмен заявил журналистам.
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До настоящего момента тренером россиянина был американец Джон Дэвид Джексон.
«Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение, — сказал Ковалев. — Я попросил менеджера выяснить, насколько все это правда и на каких условиях, будет ли Уорд оставаться в своем весе, поскольку я слышал, что он хочет “подняться”. Если один тренер будет и у меня, и у него, и мы останемся в одной категории, то это не имеет смысла. Но то, что мне нужен тренер, я для себя это решил».
«Мне нужен новый специалист, поскольку на своем багаже я дошел до этого уровня. И чтобы перепрыгнуть уровень бокса Уорда, мне нужна помощь профессионала. Дальше уже самому сложно», — добавил боксер.
Ковалев уступил Уорду в
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