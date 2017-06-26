Боксер Ковалев после поражения от Уорда решил поменять тренера

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

До настоящего момента тренером россиянина был американец Джон Дэвид Джексон.

«Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение, — сказал Ковалев. — Я попросил менеджера выяснить, насколько все это правда и на каких условиях, будет ли Уорд оставаться в своем весе, поскольку я слышал, что он хочет “подняться”. Если один тренер будет и у меня, и у него, и мы останемся в одной категории, то это не имеет смысла. Но то, что мне нужен тренер, я для себя это решил».

«Мне нужен новый специалист, поскольку на своем багаже я дошел до этого уровня. И чтобы перепрыгнуть уровень бокса Уорда, мне нужна помощь профессионала. Дальше уже самому сложно», — добавил боксер.