Боксер Поветкин подал в WADA жалобу на лабораторию в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский
боксер-тяжеловес Александр Поветкин подал жалобу во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на лабораторию в Лос-Анджелесе. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Видимо, что-то случилось...
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«У нас идет разбирательство с этой лабораторией, мы обратились с жалобой на них в WADA. Лаборатория работает очень плохо, ее деятельность была приостановлена на три месяца после ряда обращений, в том числе нашего», — сказал Рябинский.
Поветкин был вынужден пропустить поединки с американцем Деонтеем Уайлдером и канадцем Бермейном Стиверном после того, как в его пробах, тестирование которых осуществляла именно лаборатория в
Впоследствии
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