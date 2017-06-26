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26 июня 2017, 13:57 | Бокс | ТАСС

Боксер Поветкин подал в WADA жалобу на лабораторию в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин подал жалобу во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на лабораторию в Лос-Анджелесе. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

<em>МОСКВА 26 июня. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/.</em> Российский <nobr>боксер-тяжеловес</nobr> Александр <span class=error>Поветкин</span> подал жалобу во Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) на лабораторию в <nobr>Лос-Анджелесе.</nobr> Об этом ТАСС заявил глава компании Мир бокса Андрей <span class=error>Рябинский</span>. Увеличить
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«У нас идет разбирательство с этой лабораторией, мы обратились с жалобой на них в WADA. Лаборатория работает очень плохо, ее деятельность была приостановлена на три месяца после ряда обращений, в том числе нашего», — сказал Рябинский.

Поветкин был вынужден пропустить поединки с американцем Деонтеем Уайлдером и канадцем Бермейном Стиверном после того, как в его пробах, тестирование которых осуществляла именно лаборатория в Лос-Анджелесе, были обнаружены мельдоний и остарин соответственно.

Впоследствии из-за допинговых скандалов Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская Федерация (IBF) исключили россиянина из своих рейтингов.
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