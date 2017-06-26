Боксер Поветкин подал в WADA жалобу на лабораторию в Лос-Анджелесе

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«У нас идет разбирательство с этой лабораторией, мы обратились с жалобой на них в WADA. Лаборатория работает очень плохо, ее деятельность была приостановлена на три месяца после ряда обращений, в том числе нашего», — сказал Рябинский.

Поветкин был вынужден пропустить поединки с американцем Деонтеем Уайлдером и канадцем Бермейном Стиверном после того, как в его пробах, тестирование которых осуществляла именно лаборатория в Лос-Анджелесе, были обнаружены мельдоний и остарин соответственно.